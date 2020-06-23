Двое судей получили выговор, в отношении 5 начато дисциплинарное производство

На сегодняшнем очередном заседании Судебно-правового совета за нарушение особого карантинного режима и правил этического поведения судей, председатель Саатлинского районного суда Ихтияр Абушов и судья Мингячевирского городского суда Алекпер Гусейнов получили выговор.

Об этом Report сообщили в Министерстве юстиции.

Также в отношении 5 судей, в том числе 2 председателей судов начато дисциплинарное производство.

Было отмечено о принятии и впредь самых жестких мер в отношении судей, снижающих общественное доверие к судебной системе и наносящих ущерб репутации правосудия.