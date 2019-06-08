​Двое раненых в ДТП в Барде скончались в бакинской больнице

Двое пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия в Бардинском районе скончались в одной из больниц Баку.

Как сообщает карабахское бюро Report, пассажиры автомобиля "ГАЗель" Эльнур Ильяс оглу Гюльмамедов 1983 г.р. и Ильяс Васиф оглу Гюльмамедов 2009 г.р. были доставлены в Бардинскую районную центральную больницу с серьезными травмами. Однако позже находящихся в тяжелом состоянии пострадавших отправили в одну из бакинских больниц.

Несмотря на усилия врачей, их жизни спасти не удалось.

Отметим, что два грузовика марки "ГАЗель" столкнулись 7 июня в селе Алпоут Бардинского района. В результате произошел взрыв в топливном баке одного из грузовиков.