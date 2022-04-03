Двое пострадавших при взрыве в Баку выписаны из больницы

Двое пострадавших в результате взрыва в ночном клубе в Баку отпущены после первичной медицинской помощи.

Двое пострадавших в результате взрыва в ночном клубе в Баку отпущены после первичной медицинской помощи.

Об этом Report заявили в TƏBİB.

Два человека, пострадавших в результате взрыва на улице Тарлана Алиярбекова в Сабаильском районе 3 апреля 2022 года, были осмотрены врачами Наримановского медицинского центра, после первичного медицинского вмешательства оценено их состояние и отпущены домой.

Напомним, что инцидент был зафиксирован в ночном клубе, расположенном по адресу Тарлана Алиярбекова, 9, Сабаильского района. В результате взрыва погиб один человек, еще 31 получили ранения. Происшествие произошло из-за взрыва баллона с пропаном.