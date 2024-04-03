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Двое подорвавшихся на мине в Тертере находятся в тяжелом состоянии

Двое подорвавшихся на мине в Тертере находятся в тяжелом состоянии Подорвавшиеся на мине в селе Чайлы Тертерского района Арзуман Тагизаде и Эльмир Багиров, которому ампутировали обе ноги, находятся в тяжелом состоянии.
Происшествия
3 апреля 2024 г. 16:32
Двое подорвавшихся на мине в Тертере находятся в тяжелом состоянии

Подорвавшиеся на мине в селе Чайлы Тертерского района Арзуман Тагизаде и Эльмир Багиров, которому ампутировали обе ноги, находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщает карабахское бюро Report, их лечение продолжается в хирургическом отделении Бардинской центральной районной больницы.

Третий пострадавший в ходе инцидента Полад Исмайлов проходит лечение в Тертерской центральной районной больнице, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Сотрудник Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Хаям Алиев (1987 г.р.), который подорвался на мине на территории освобожденного от оккупации села Сарыджалы Агдамского района, выписан из больницы.

По обоим фактам в прокуратурах Агдамского и Тертерского районов проводится расследование.

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Версия на английском языке Two injured in Tartar landmine explosion in critical condition
Версия на азербайджанском языке Tərtər və Ağdamda minaya düşənlərdən ikisinin vəziyyəti ağırdır

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