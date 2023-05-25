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Двое объявленных в международный розыск экстрадированы в Азербайджан

Двое объявленных в международный розыск экстрадированы в Азербайджан Двое объявленных в международный розыск были экстрадированы в Азербайджан.
Происшествия
25 мая 2023 г. 19:48
Двое объявленных в международный розыск экстрадированы в Азербайджан

Двое объявленных в международный розыск были экстрадированы в Азербайджан.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

На основании ходатайств Генеральной прокуратуры в соответствии с требованиями Европейской конвенции от 13.12.1957 года "Об экстрадиции" и соответствующих дополнительных протоколов Республики Польша, а также Конвенции от 22.01.1993 года "О правовой помощи и правоотношениях по гражданским, семейным и уголовным делам" Российской Федерации принято решение об экстрадиции граждан Азербайджанской Республики Юсифа Алиева и Ламина Велиева в Азербайджан.

Так, в связи с тем, что были выявлены серьезные подозрения в совершении Ламином Велиевым кражи, а Юсифом Алиевым грабежа на территории Азербайджана, они были объявлены в международный розыск в качестве обвиняемых по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

25 мая Ламин Велиев и Юсиф Алиев были доставлены в Азербайджан в сопровождении Специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.

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Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq axtarışa verilmiş 2 şəxs Azərbaycana ekstradisiya edilib

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