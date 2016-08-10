Двое избили до смерти жителя Хачмаза

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ 4 августа в селе Гёдекли Хачмазского района найден труп жителя города Джафара Гаджиева с признаками насилия (избиение).

Как сообщает Report со ссылкой на МВД Азербайджана, 9 августа в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления уголовного розыска и Хачмазского районного отделения полиции, были задержаны жители Хачмазского района Нохбала Гулиев и Техран Гулиев, подозреваемые в убийстве.

Расследование по факту продолжается.