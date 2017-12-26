Двое мужчин пострадали в ходе драки в одном из столичных кафе

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ В Сабаильском районе Баку во время драки пострадали два человека. Как сообщает Report, в одном из кафе Насреддин Алиев 1962 г.р. и Решадет Мамедов 1985 г.р. сошлись в рукопашную.

В результате конфликта, Алиев ударил стеклянной бутылкой по голове Мамедова. Тот, в свою очередь ударил Алиева стулом. Оба мужчины с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

Сотрудники 8-го отделения Управления полиции Сабаильского района дежурят на посту в больнице для задержания Мамедова в качестве виновника драки.