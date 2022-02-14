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За попытку незаконно пересечь госграницу задержаны двое граждан

За попытку незаконно пересечь госграницу задержаны двое граждан Задержаны двое граждан, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу Азербайджана.
Происшествия
14 февраля 2022 г. 17:02
За попытку незаконно пересечь госграницу задержаны двое граждан

Задержаны двое граждан, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу Азербайджана.

Об этом Report сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС).

12 февраля, примерно в 21:00, автомобиль Mercedes-Benz с госномером 99-FR-932 подъехал к территории пограничного поста Пограничных войск ГПС "Горадиз" близ села Имамвердили Бейлаганского района. Пассажир автомобиля вышел из машины и взял 2 черные спортивные сумки, спрятанные среди кустов возле бетонного моста, чем привлек внимание пограничников.

На требование пограничников остановиться неизвестные попытались скрыться с территории, однако были задержаны. Ими оказались житель Бардинского района Хаял Теймур оглу Ашрафли, 1995 г.р., и житель Тертерского района Ниджат Яшар оглу Насирзаде, 1998 г.р. В спортивных сумках, которые задержанные пытались вывезти с территории, было обнаружено в общей сложности 11 кг 340 гр наркотических средств.

При досмотре Насирзаде в кармане его куртки в маленьком свертке было обнаружено 3 грамма героина.

По факту проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan sərhədini pozmaq istəyən 2 nəfər saxlanılıb

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