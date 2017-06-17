Двое граждан Азербайджана задержаны в Грузии за контрабанду золота

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Представители органов правопорядка Грузии по обвинению во ввозе в обход таможенному контролю более 1,3 кг золотых изделий задержали двух граждан Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на Спутник-Грузия, об этом говорится в сообщении на сайте Следственной службы министерства финансов Грузии.

Следствие утверждает, что обвиняемые незаконно ввезли золото через ТПП "Красный мост". Таможенная стоимость контрабандного товара составила более 676 тыс. лари (более 281 тыс. долларов). Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение правил, связанных с перемещением товаров через таможенную границу Грузии, совершенное в особо крупном размере", что карается лишением свободы сроком от 5 до 7 лет.