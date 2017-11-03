Двое граждан Азербайджана подозреваются в убийстве в Грузии

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Двое мужчин, задержанных неделю назад с пистолетом и в чужой машине, могут быть причастны к убийству, совершенному в Грузии. Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу.

Тело 42-летнего мужчины, проживавшего в Петербурге и Москве, было обнаружено в машине, оставленной у одного из ресторанов в Тбилиси, 11 сентября. Он был убит несколькими выстрелами.

Следственный комитет подозревает, что к кровавой расправе могут быть причастны двое граждан Азербайджана, задержанных 24 октября в Петербурге. Как сообщали "Невские Новости", мужчины сидели в чужой машине, в которой также обнаружили пистолет с патронами, наручники и несколько других подозрительных предметов. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

Решается вопрос об аресте подозреваемых и предъявлении им обвинения. Расследование продолжается.