Двое граждан Азербайджана осуждены за незаконное пересечение госграницы России

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Исилькульский городской суд Омской области России вынес приговор в отношении двух граждан Азербайджана, 29-летнего Турала Б. и 30-летнего Имамаддина М., сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Их обвинили в незаконном пересечении государственной границы России по предварительному сговору.

Азербайджанцы договорились пересечь границу России, минуя пропускные пункты, еще весной. Находясь на территории Казахстана, они пошли по железнодорожным путям до границы РФ и успешно ее пересекли, однако в Исилькульском районе их задержали пограничники.

Суд приговорил их к 1 году колонии общего режима.