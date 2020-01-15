Двое азербайджанцев погибли в дорожной аварии в Грузии

Двое молодых азербайджанцев погибли в дорожно-транспортном происшествии вблизи города Рустави в Грузии.

Как сообщает местное бюро Report, автомобиль марки Mercedes, в котором находились молодые люди, на автомагистрали Рустави-Красный мост выехал с проезжей части и несколько раз перевернулся.

Находившиеся в автомобиле 29-летний Этибар и 31-летний Сархан погибли на месте происшествия.

Сообщается, что погибшие молодые люди были друзьями, они были жителями села Амбаровка Марнеульского района.