Двое азербайджанцев задержаны за покушение на соотечественника в Астане

Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ В столице Казахстана Астане по подозрению в совершении тяжкого преступления задержаны 26-ти и 28-летние братья ― граждане Азербайджана, сообщает Report со ссылкой на "NewTimes.kz".

24 июня в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками департамента внутренних дел Астаны при содействии сотрудников ДВД Костанайской области задержаны подозреваемые в совершении тяжкого преступления. Согласно информации пресс-службы полиции города, ночью 21 июня в дежурную часть УВД района "Алматы" поступило сообщение о том, что в больницу госпитализирован 40-летний мужчина, уроженец Республики Азербайджан, с огнестрельным ранением.

"Установлено, что ранее 18 июня между потерпевшим и задержанными произошел конфликт. 21 июня около 22.00 подозреваемый, выследив потерпевшего возле дома, произвел в него два выстрела из огнестрельного оружия, затем скрылся с места преступления", ― говорится в сообщении.

Начато досудебное производство по двум статьям "Хулиганство" и "Покушение на убийство". Проводятся следственные действия.

Как отметили в полиции, задержанные дают признательные показания.