​Двое азербайджанцев в Украине объявлены в розыск

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Ленинским РО НГУ УМВД Украины в Николаевской области устанавливается местонахождение двух мужчин 1980 г.р., которые обоснованно подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 121 УК Украины "Умышленное тяжкое телесное повреждение".

Как передает Report, 22 декабря 2014 года до БСМП г. Николаева были доставлены трое мужчин, одному из которых был поставлен диагноз перелом лобной кости, двум другим - проникающие ножевые ранения.

Телесные повреждения они получили во время драки, произошедшей возле кафе по ул. Новобугский в Ленинском районе города.

В совершении данных преступлений правоохранительными органами подозреваются лица, изображенные на фото.

Напомним, что вечером в понедельник, 22 декабря, на ул. Новобугской в Николаеве произошла массовая драка между двумя группами этнических азербайджанцев. Драка произошла в микрорайоне Водопой около 22:00. Случайные свидетели вызвали милицию. На место происшествия прибыла опергруппа Ленинского РОВД г. Николаева. По прибытии милиционеров многие участники драки спешно ретировались, поэтому установить точное количество участников столкновения сложно.