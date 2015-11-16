​Двое азербайджанцев пострадали в результате массовой драки в Санкт-Петербурге

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Два уроженца Азербайджана госпитализированы в результате массовой драки на юго-западе Санкт-Петербурга, сообщает Report со ссылкой на Фонтанка.Ру.

Вечером 15 ноября в полицию Санкт-Петербурга поступил звонок от очевидца, сообщившего о массовой драке. Прибывший патруль задержал трех петербуржцев 25–27 лет, избивших граждан Азербайджана, ехавших в машине.

Сообщается, что драка случилась после конфликта автомобилистов и пешеходов. Пострадавших госпитализировали в медицинские учреждения с черепно-мозговыми травмами, ушибами грудной клетки и лица.