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    ​Двое азербайджанцев пострадали в результате массовой драки в Санкт-Петербурге

    Двоих азербайджанцев госпитализировали с черепно-мозговыми травмами, ушибами грудной клетки и лица

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Два уроженца Азербайджана госпитализированы в результате массовой драки на юго-западе Санкт-Петербурга, сообщает Report со ссылкой на Фонтанка.Ру.

    Вечером 15 ноября в полицию Санкт-Петербурга поступил звонок от очевидца, сообщившего о массовой драке. Прибывший патруль задержал трех петербуржцев 25–27 лет, избивших граждан Азербайджана, ехавших в машине.

    Сообщается, что драка случилась после конфликта автомобилистов и пешеходов. Пострадавших госпитализировали в медицинские учреждения с черепно-мозговыми травмами, ушибами грудной клетки и лица.

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