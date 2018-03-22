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    Движение транспорта на этой улице будет ограничено

    Частичное ограничение будет непродолжительным

    Баку. 22 марта. REPORT.AZ/ В Баку, на одной части улицы Тебриз частично будет ограничено движение транспорта.

    Об этом Report сообщил руководитель Государственного Агенства Азербайджанских Дорог (AAYDA) Анар Наджафли.

    По его словам, в связи с ремонтом дорог и укладкой асфальта, с ночи 22-го на 23-е марта движение транспортных средств будет частично ограничено от пересечения улиц Тебриз и Ага Нейматулла до пересечения с улицой Ахмед Раджабли.

    Частичное ограничение будет непродолжительным.

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