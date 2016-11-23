Движение на магистрали Баку-Шамахы-Евлах ограничено - ВИДЕО

Шамахы. 23 ноября. REPORT.AZ/ В связи с наблюдающимся с сегодняшнего утра снегом и низкой температурой воздуха в движении транспорта на магистрали Баку-Шамахы-Евлах возникли трудности.

Как сообщает ширванское бюро Report, на 38, 40 и 48 км магистрали движение транспорта ограничено.

Так, гололед на дорогах поставил водителей в затруднительное положение.

Наиболее сложная ситуация наблюдается на отрезке дороги, пролегающем через село Тезекенд Абшеронского района.

С утренних часов сотрудники Главного управления государственной дорожной полиции министерства внутренних дел перешли на указанной территории к усиленному режиму работы.

Кроме того, для очистки дороги от снега на территорию были привлечены техника и живая сила Дорожно-эксплуатационного управления. Магистраль частично расчищена от снега и льда, движение транспорта восстановлено.

Снег на указанной территории еще идет. Температура воздуха упала до 4 градусов мороза.