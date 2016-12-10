Движение автомобилей на некоторых улицах Баку будет ограничено в связи с днем почтения памяти Гейдара Алиева

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Движение автомобилей на некоторых улицах Баку будет ограничено 12 декабря в связи с днем почтения памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела Управления государственной дорожной полиции города Баку, полковник полиции Вагиф Асадов.

Он отметил, что в целях обеспечения безопасности граждан, которые примут участие в церемонии почтения памяти общенационального лидера Гейдара Алиева, 12 декабря с 08:00 до окончания церемонии будет полностью ограничено движение транспортных средств на Парламентском проспекте в направлении Аллеи почетного захоронения.

Также будет изменено направление движения на пересечении улицы Микаила Мушфига и проспекта Гусейна Джавида, пересечении круга Микаила Мушфига и проспекта Метбуат, а также в направлении улицы Мехди Гусейна 1 (от здания Телетеатра), Парламентского проспекта, улиц Иззета Набиева, Аббасгулу Аббасзаде.

В.Асадов порекомендовал водителям ограничить использование личного транспорта в этих направлениях и воспользоваться общественным транспортом.