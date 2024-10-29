Движение автомобилей на Бакинской кольцевой дороге могут ограничить в связи с угрозой обвала скалы

Движение автомобилей на Бакинской кольцевой дороге может быть временно ограничено в связи с мероприятиями по устранению угрозы обрушения скальных пород в поселке Бадамдар Сабаильского района Баку.

Движение автомобилей на Бакинской кольцевой дороге может быть временно ограничено в связи с мероприятиями по устранению угрозы обрушения скальных пород в поселке Бадамдар Сабаильского района Баку.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении министерств по чрезвычайным ситуациям, внутренних дел и Государственного агентства автомобильных дорог.

Ведомства заявили о продолжающихся мерах по устранению угрозы обвала камней, и до их окончания движение автотранспортных средств может быть ограничено в целях безопасности.

Ранее министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров на месте проинспектировал ход работ по устранению угрозы.