Двигатели потерпевшего крушение самолета AZAL работали исправно до момента крушения

Оба двигателя принадлежавшего ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" самолета Embraer-190, потерпевшего крушение вблизи Актау, работали без технических проблем до момента аварии.
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"Оба двигателя самолета работали без технических проблем до момента аварии. Эту информацию также подтверждают данные FDR (Flight Data Recorder – регистратор полетных данных). Во время выполнения полета в воздушном пространстве Российской Федерации, в том числе над аэропортом Грозный, самолет потерял сигналы GPS", - отмечается в документе.
Напомним, что пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане. Из 67 человек, находившихся на борту самолета, 38 погибли, 29 выжили.
По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего воздействия в воздушном пространстве РФ над Грозным.