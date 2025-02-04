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Двигатели потерпевшего крушение самолета AZAL работали исправно до момента крушения

Двигатели потерпевшего крушение самолета AZAL работали исправно до момента крушения Оба двигателя принадлежавшего ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" самолета Embraer-190, потерпевшего крушение вблизи Актау, работали без технических проблем до момента аварии.
Происшествия
4 февраля 2025 г. 22:08
Двигатели потерпевшего крушение самолета AZAL работали исправно до момента крушения

Оба двигателя принадлежавшего ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" самолета Embraer-190, потерпевшего крушение вблизи Актау, работали без технических проблем до момента аварии.

Как передает Report, об этом говорится в предварительном отчете Минтранса Казахстана по результатам расследования авиапроисшествия.

"Оба двигателя самолета работали без технических проблем до момента аварии. Эту информацию также подтверждают данные FDR (Flight Data Recorder – регистратор полетных данных). Во время выполнения полета в воздушном пространстве Российской Федерации, в том числе над аэропортом Грозный, самолет потерял сигналы GPS", - отмечается в документе.

Напомним, что пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане. Из 67 человек, находившихся на борту самолета, 38 погибли, 29 выжили.

По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего воздействия в воздушном пространстве РФ над Грозным.

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Версия на английском языке Both engines of AZAL aircraft were operational up until the accident
Версия на азербайджанском языке AZAL təyyarəsinin hər iki mühərriki qəza anınadək problemsiz çalışıblar

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