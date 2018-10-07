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    Две россиянки попали в аварию в Кюрдемире, есть погибший

    Кюрдемир. 7 октября. REPORT.AZ/ В Кюрдемирском районе произошла авария с летальным исходом. Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел на 186-м километре автомобильной дороги Баку-Газах. 

    Согласно информации, водитель автомобиля марки "Шкода",  за рулем которого находился житель Баку Ровшан Камиль оглы Гейдаров 1968 г.р., двигаясь в направлении столицы, внезапно почувствовал ухудшение здоровья и потерял управление. В результате автомобиль упал в канал. Водитель  скончался на месте. 

    Две россиянки, которые находились в салоне машины - Наталья Анатольевна Федина 1980 г.р. и Ольга Яшина Викторовна 1975 г.р. получили различные телесные травмы. 

    Пострадавшие были доставлены в травматологическое отделение Центральной клиники Кюрдемирского района. 

    Ведется расследование.      

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