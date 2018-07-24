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    Два иранских военных корабля прибудут в Баку

    В Азербайджане пройдут соревнования по морской стрельбе
    © Mehr

    Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Иранские ВМС примут участие в соревновании по стрельбе, который пройдет в Азербайджане.

    Как передает Report со ссылкой на MehrNews, об этом заявил командующий ВМФ, контр-адмирал Хоссейн Ханзади.

    "Главная цель соревнований - укрепить связи дружбы и близость между ВМС региона Каспийского моря", - заявил Х.Ханзади.

    Он напомнил, что в рамках турнира будет разыгрываться Кубок морской пехоты в разных странах.

    Контр-адмирал подчеркнул, что наряду с основным чемпионатом по морскому дайвингу, в Азербайджане пройдут соревнования по стрельбе, в связи с чем Иран направит 24 июля в Баку  два военных корабля для участия в турнире.

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