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    Двое граждан Азербайджана выдвинули иск против госкомитета на сумму 3 млн. манатов

    Дело рассматривается в Бакинском апелляционном суде

    Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Двое граждан Азербайджана подали в суд на Государственный комитет по имущественным вопросам.

    Как сообщает Report, Кялянтерли Азер Айдын оглу и Габибов Эльман Казым оглу обратились во 2-й Бакинский административно-экономический суд с иском о выплате компенсации на сумму 2 млн. 997 тыс. 200 манатов.

    В качестве третьего лица в исковом заявлении указано министерство финансов Азербайджана. 

    Суд частично удовлетворил иск. Не согласившись с решением, А.Кялянтерли, министерство финансов и государственный комитет подали апелляционную жалобу. 

    Дело рассматривается в Бакинском апелляционном суде.

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