Два человека тяжело пострадали в Евлахе в результате несчастных случаев

Евлах. 13 октября. REPORT.AZ/ В Евлахе в результате несчастных случаев пострадали два человека.

Как сообщает западное бюро Report, одно из несчастных случаев зарегистрировано в селе Гараманлы.

Там Эльмира Али кызы Кулиева получила телесные травмы, после того как упала с высоты во время сбора винограда.

Другое происшествие зафиксировано в селе Ашагы Гархун. Там 48-летний житель села Сафар Гара оглу Гулиев порезал ногу болгаркой. Оба пострадавших помещены в больницу.