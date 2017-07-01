Два человека тяжело пострадали в ДТП в поселке Гала

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Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ В Хазарском районе Баку автомобилями сбиты два пешехода.

Как сообщает Report, оба инцидента произошли в разные часы в поселке Гала.

Флатов Юрий 1988 г.р. был сбит легковым автомобилем. Он получил многочисленные переломы. Кроме того, под колеса автомобиля попал неизвестный мужчина примерно 60 лет. Оба пострадавших размещены в отделение интенсивной терапии. Их состояние оценивается как тяжелое.

По фактам ведется расследование Хазарским РОП.