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    Два человека тяжело пострадали в ДТП в поселке Гала

    Оба размещены в отделение интенсивной терапии© Foto: Report.az

    Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ В Хазарском районе Баку автомобилями сбиты два пешехода.

    Как сообщает Report, оба инцидента произошли в разные часы в поселке Гала.

    Флатов Юрий 1988 г.р. был сбит легковым автомобилем. Он получил многочисленные переломы. Кроме того, под колеса автомобиля попал неизвестный мужчина примерно 60 лет. Оба пострадавших размещены в отделение интенсивной терапии. Их состояние оценивается как тяжелое.

    По фактам ведется расследование Хазарским РОП. 

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