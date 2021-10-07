Два человека пострадали в результате взрыва на нефтяном танкере в России

Два человека пострадали в результате взрыва на нефтяном танкере "Семен Дежнев"

Два человека пострадали в результате взрыва на нефтяном танкере "Семен Дежнев".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил источник в экстренных службах.

"Около 10:30 мск в Иркутской области в акватории Лены на нефтяном танкере "Семен Дежнев" произошел взрыв паров нефтепродуктов. Пострадали двое членов экипажа", - сказал собеседник агентства.

Происшествие произошло в районе населенного пункта Петропавловское. Разлива нефтепродуктов нет, судно не потеряло ход. Пострадавших членов экипажа передали скорой помощи.