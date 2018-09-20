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    Два человека пострадали в результате ДТП в Шеки

    Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ / В вечернее время в Шеки произошло ДТП.

    Как сообщает северо-западное бюро Report, местный житель Саламов Сахиб Мохлуд оглы (1996) потеряв управление на автомобиле попал в овраг на обочине дороги.

    В результате, с телесными травмами С.Салахов и Амрахова Джейхуна Ариф гызы (1997) были доставлены в Шекинскую центральную больницу. Им была оказана первичная медицинская помощь, их состояние оценивается как среднестабильное.

    Пострадавшая Амрахова Джейхуна студентка Шекинского филиала Педагогического университета.

    По факту ведется расследование.

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