Два человека пострадали в результате ДТП в Шеки

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ / В вечернее время в Шеки произошло ДТП.

Как сообщает северо-западное бюро Report, местный житель Саламов Сахиб Мохлуд оглы (1996) потеряв управление на автомобиле попал в овраг на обочине дороги.

В результате, с телесными травмами С.Салахов и Амрахова Джейхуна Ариф гызы (1997) были доставлены в Шекинскую центральную больницу. Им была оказана первичная медицинская помощь, их состояние оценивается как среднестабильное.

Пострадавшая Амрахова Джейхуна студентка Шекинского филиала Педагогического университета.

По факту ведется расследование.