Два человека пострадали в ДТП в Сальяне

Два человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Сальянском районе.
Как сообщает аранское бюро
Водитель автомобиля марки "ВАЗ-2106" Эльшан Нураддин оглу Алиев во время движения заметил на проезжей части крупный рогатый скот. При попытке уйти от столкновения произошло столкновение с автомобилем "Газ-31", после чего "ВАЗ" упал в коллектор.
В результате пострадали водитель и находившийся в автомобиле пассажир.
Второй отказался от медицинской помощи, водитель госпитализирован в Сальянскую районную центральную больницу.
По факту ведется расследование.