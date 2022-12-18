Два человека пострадали в ДТП в Сальяне

Два человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Сальянском районе.

Два человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Сальянском районе.

Как сообщает аранское бюро Report , авария произошла на участке автодороги Алят-Астара, проходящем через село Гасанли района.

Водитель автомобиля марки "ВАЗ-2106" Эльшан Нураддин оглу Алиев во время движения заметил на проезжей части крупный рогатый скот. При попытке уйти от столкновения произошло столкновение с автомобилем "Газ-31", после чего "ВАЗ" упал в коллектор.

В результате пострадали водитель и находившийся в автомобиле пассажир.

Второй отказался от медицинской помощи, водитель госпитализирован в Сальянскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.