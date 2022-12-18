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Два человека пострадали в ДТП в Сальяне

Два человека пострадали в ДТП в Сальяне Два человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Сальянском районе.
Происшествия
18 декабря 2022 г. 20:54
Два человека пострадали в ДТП в Сальяне

Два человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Сальянском районе.

Как сообщает аранское бюро Report, авария произошла на участке автодороги Алят-Астара, проходящем через село Гасанли района.

Водитель автомобиля марки "ВАЗ-2106" Эльшан Нураддин оглу Алиев во время движения заметил на проезжей части крупный рогатый скот. При попытке уйти от столкновения произошло столкновение с автомобилем "Газ-31", после чего "ВАЗ" упал в коллектор.

В результате пострадали водитель и находившийся в автомобиле пассажир.

Второй отказался от медицинской помощи, водитель госпитализирован в Сальянскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Salyanda yol qəzası olub, xəsarət alanlar var

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