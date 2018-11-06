Два человека пострадали в ДТП в Гейгеле

Гейгель. 6 ноября. REPORT.AZ/ В Гейгельском районе произошло ДТП.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в селе Топалгасанли.

Автомобиль марки «ВАЗ-2106» совершил ДТП. В результате водитель 1982-го года рождения Тахир Гасанов и пассажир получили ранение.

Раненых доставили в Гейгельскую центральную больницую. После Т.Гасанов был переведен в одну из больниц Гянджи.

По факту ведется расследование.

Напомним, что в Гяндже столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие.