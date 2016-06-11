Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Два человека погибли в результате теракта в Бенгази. Как передает Report со ссылкой ТАСС, oб этом сообщил в субботу новостной портал "Аль-Васат".

По данным телестанции, заминированный автомобиль был подорван в пятницу вечером в районе Эс-Сальмани в центре второго по величине города страны, считающегося колыбелью революции "17 февраля" 2011 года. Шестеро ливийцев получили ранения.

Подчиняющиеся властям на востоке Ливии армейские части уже долгое время ведут в Бенгази (1 тыс. км к востоку от Триполи) борьбу против экстремистов, в рядах которых есть боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) и связанные с "Аль-Каидой" группировки. В конце февраля успешное наступление армии в рамках операции под кодовым названием "Кровь мученика" позволило ей захватить ряд главных плацдармов радикалов, которые потеряли контроль над крупным кварталом Эль-Лиси, откуда выбить их не удавалось с 2014 года.