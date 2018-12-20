В Cабирабаде "Мерседес" столкнулся с мотоциклом, 2 брата получили ранения

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Сабирабад. 20 декабря. REPORT.AZ/ В Сабирабадском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека.

Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел сегодня вечером в селе Салманлы.

В результате столкновения автомобиля марки "Мерседес" с мотоциклом пострадали Мирзаев Рауф Абдулгасан оглы (1972) и его брат Мирзаев Сеймур Абдулгасан оглы (1968). Они оба находились в мотоцикле.

Раненые доставлены в Сальянскую центральную больницу.

По факту ведется расследование.