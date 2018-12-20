 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Cабирабаде "Мерседес" столкнулся с мотоциклом, 2 брата получили ранения

    © Report

    Сабирабад. 20 декабря. REPORT.AZ/ В Сабирабадском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека.

    Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел сегодня вечером в селе Салманлы.

    В результате столкновения автомобиля марки "Мерседес" с мотоциклом пострадали Мирзаев Рауф Абдулгасан оглы (1972) и его брат Мирзаев Сеймур Абдулгасан оглы (1968). Они оба находились в мотоцикле.

    Раненые доставлены в Сальянскую центральную больницу.

    По факту ведется расследование.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi