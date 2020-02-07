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ДТП в Загатале, есть пострадавшие

​ДТП в Загатале, есть пострадавшие
© Foto: "Report"

В результате дорожно-транспортного происшествия в Загатальском районе пострадали три человека.

Как передает северное бюро Report, случай произошел сегодня вечером.

В результате аварии пострадали двое жителей района – Фатьма Мамедова Абдулла гызы 1957 года рождения, Натаван Исмаиллы Намиг гызы 1994 года рождения и житель Балакенского района Рахиль Аккубаев Набийулла оглу 1992 года рождения. С телесными повреждениями различной степени тяжести они были доставлены в Центральную больницу Загатальского района.

По факту ведется расследование.

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