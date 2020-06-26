ДТП в Товузе: отец погиб, сын ранен - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

В Товузском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает западное бюро Report , инцидент зафиксирован в селе Мешадиляр.

В результате столкновения легкового автомобиля "VAZ-21011" с грузовиком марки "КамАЗ", скончался водитель, житель Товузского района Хагверди Гурбан оглы Гасанов, 1974 года рождения, а его сын Мурад Хагверди оглы Гасанов, 2005 года рождения, получил ранения.

По факту ведется расследование.

*** 18:37

В Товузском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает западное бюро Report , инцидент зафиксирован в селе Мешадиляр.

Так, автомобиль "VAZ-21011" врезался в грузовой автомобиль марки "КамАЗ".

В результате, один из пассажиров скончался от полученных тяжелых травм на месте аварии.

Сообщается, что еще один участник ДТП ранен.

По факту ведется расследование.