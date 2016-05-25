​В результате ДТП в Сабирабаде ранены 2 человека

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ В Сабирабаде произошло ДТП.

Как сообщает Report, ДТП зарегистрировано сегодня вечером на территории районного села Йолчубейли.

В результате столкновения автомобилей марки "ВАЗ-21011" и "ВАЗ-2107" жители села Йолчубейли - 57-летний Самид Шаваралы оглу Гамидов и 40-летний Намизед Сеидмамед оглу Байрамов получили ранения различной степени тяжести.

Пострадавшие доставлены в Сабирабадскую районную центральную больницу, где им была оказана первая медицинская помощь. Сейчас они находятся в отделении травматологии.

По факту ведется расследование.