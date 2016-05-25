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    ​В результате ДТП в Сабирабаде ранены 2 человека

    По факту ведется расследование

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ В Сабирабаде произошло ДТП.

    Как сообщает Report, ДТП зарегистрировано сегодня вечером на территории районного села Йолчубейли.

    В результате столкновения автомобилей марки "ВАЗ-21011" и "ВАЗ-2107" жители села Йолчубейли - 57-летний Самид Шаваралы оглу Гамидов и 40-летний Намизед Сеидмамед оглу Байрамов получили ранения различной степени тяжести.

    Пострадавшие доставлены в Сабирабадскую районную центральную больницу, где им была оказана первая медицинская помощь. Сейчас они находятся в отделении травматологии.

    По факту ведется расследование. 

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