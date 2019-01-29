В Сабирабаде произошло ДТП, отец и сын получили ранения

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ В Сабирабадском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает миль-муганское бюро Report, инцидент был зафиксирован в селе Туркади.

Так, управляемый жителем села Вилаятом Вагиф оглу Агаевым 1988 г.р. автомобиль марки KİA SERATO съехал с проезжей части и перевернулся. В результате, водитель и находившийся в автомобиле его сын Турал Агаев 2013 г.р. были госпитализированы с различными травмами в Сабирабадскую центральную районную больницу. Водитель в тяжелом состоянии был отправлен в одну из больниц города Баку.

По факту продолжается расследование.