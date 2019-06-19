ДТП в регионе Азербайджана, пострадавший попал в реанимацию

В Хаджигабульском районе Азербайджана произошла дорожная авария, в результате которой пострадал один человек.

Как передаёт аранское бюро Report, инцидент был зарегистрирован на участке магистральной дороги Баку-Газах, проходящем по территории посёлка Пирсаат.

В результате столкновения легкового автомобиля с бетонным ограждением житель города Ширван Керимли Ниджат Ализамин оглу (1992-го года рождения) получил травмы тела различной степени тяжести. Пострадавший был размещён в отделение реанимации Ширванской городской центральной больницы.

По факту ведётся расследование.