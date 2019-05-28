ДТП в регионе Азербайджана, погиб пешеход

В Шамкирском районе Азербайджана автомобиль насмерть сбил пешехода.

Как передаёт западное бюро Report, инцидент произошёл на улице Шихали Гурбанова в городе Шамкир. Автомобиль сбил пешехода, личность которого пока не установлена. От полученных травм пешеход скончался на месте события.

Тело погибшего было отправлено на медицинскую экспертизу для обследования.

Личность совершившего наезд водителя пока неизвестна. Сообщается, что он сбежал с места происшествия.

По факту ведётся расследования.