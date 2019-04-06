ДТП в регионе Азербайджана, есть пострадавшие

В Хаджигабульском районе Азербайджана произошла дорожная авария, в результате которой пострадали два человека.

Как передаёт аранское бюро Report, ДТП произошло в вечерние часы вблизи моста у въезда в район. В результате аварии житель района 1979 года рождения Ибрагимли Гадир Шахабаз оглу и ещё один человек получили травмы различной степени тяжести.

Пострадавшие были помещены в отделение реанимации Ширванской центральной городской больницы.

По факту ведётся расследование.