ДТП в регионе Азербайджана, есть пострадавшие

В Газахском районе Азербайджана произошла автомобильная авария.

Как передаёт западное бюро Report, дорожно-транспортное происшествие было зарегистрировано в селе Газахбейли.

В результате аварии два человека пострадали. Один из пострадавших - Ахадов Ильгар Адыгёзал оглу (1984-го года рождения) был доставлен в больницу. Его состояние оценивается как средне-тяжёлое. Другому пострадавшему во время ДТП медицинская помощь была оказана на месте происшествия.

По факту ведётся расследование.