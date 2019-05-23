ДТП в Нефтчале унесло жизни четырех человек - ОБНОВЛЕНО

Добавлены подробности.

ДТП на участке автомагистрали Алят-Астара, проходящем через Нефтчалинский район, унесло жизни четырех человек, еще двое ранены, передает аранское бюро Report.

Сообщается, что авария произошла на 85-ом километре дороги. Столкнулись микроавтобус “Ford” и грузовой автомобиль "Kamaz”. Погибшие доставлены в морг, раненые – в больницу. Их имена еще не известны.

**06:32

ДТП на автомагистрали Алят-Астара унесло жизни троих человек, еще двое ранены, передает аранское бюро Report.

Сообщается, что авария произошла на 85-ом километре дороги.

На место происшествия привлечены машины “скорой помощи”.

В связи с фактом ведется расследование.