ДТП в Нефтчале, погиб водитель и двое пострадали

В результате ДТП в Нефтчале водитель погиб, два человека пострадали.

В результате ДТП в Нефтчале погиб водитель, два человека пострадали.

Как передает аранское бюро Report, происшествие произошло на территории Еникенд.

Житель города Нефтчала Багиров Назим Гахраман оглы, 1967 года рождения, не справился с управлением автомобиля «Mersedes», в результате чего автомобиль перевернулся.

В результате ДТП водитель скончался на месте. Находившиеся в машине жители села Гасанабад, Гезалов Рахиб Паша оглы, 1963 года рождения, и Ибадов Габиль Мазахим оглы, 1961 года рождения, получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие госпитализированы в Нефтчалинскую районную центральную больницу.