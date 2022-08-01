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ДТП в Нефтчале, погиб водитель и двое пострадали

ДТП в Нефтчале, погиб водитель и двое пострадали В результате ДТП в Нефтчале водитель погиб, два человека пострадали.
Происшествия
1 августа 2022 г. 22:54
ДТП в Нефтчале, погиб водитель и двое пострадали

В результате ДТП в Нефтчале погиб водитель, два человека пострадали.

Как передает аранское бюро Report, происшествие произошло на территории Еникенд.

Житель города Нефтчала Багиров Назим Гахраман оглы, 1967 года рождения, не справился с управлением автомобиля «Mersedes», в результате чего автомобиль перевернулся.

В результате ДТП водитель скончался на месте. Находившиеся в машине жители села Гасанабад, Гезалов Рахиб Паша оглы, 1963 года рождения, и Ибадов Габиль Мазахим оглы, 1961 года рождения, получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие госпитализированы в Нефтчалинскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Neftçalada yol qəzasında sürücü ölüb, iki nəfər xəsarət alıb 

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