ДТП в Лянкяране: автомобиль упал в канаву

В Лянкяранском районе произошло ДТП.

В Лянкяранском районе произошло ДТП.

Как сообщает южный центр Report, авария произошла на улице Академика Зарифы Алиевой.

Столкнулись легковые автомобили марок "Chevrolet" и "Mercedes". От силы удара "Chevrolet" опрокинулся в водосточную канаву.

Находившиеся в автомобиле жители города Лянкяран - Махира Мирзага гызы Мамедова (1956 г.р.) и Нахида Мирзага гызы Рагимова (1959 г.р.) получили телесные повреждения различной степени тяжести. Раненые были госпитализированы в Лянкяранскую центральную районную больницу.

По факту проводится расследование.