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ДТП в Лянкяране: автомобиль упал в канаву

ДТП в Лянкяране: автомобиль упал в канаву В Лянкяранском районе произошло ДТП.
Происшествия
6 мая 2021 г. 19:34
ДТП в Лянкяране: автомобиль упал в канаву

В Лянкяранском районе произошло ДТП.

Как сообщает южный центр Report, авария произошла на улице Академика Зарифы Алиевой.

Столкнулись легковые автомобили марок "Chevrolet" и "Mercedes". От силы удара "Chevrolet" опрокинулся в водосточную канаву.

Находившиеся в автомобиле жители города Лянкяран - Махира Мирзага гызы Мамедова (1956 г.р.) и Нахида Мирзага гызы Рагимова (1959 г.р.) получили телесные повреждения различной степени тяжести. Раненые были госпитализированы в Лянкяранскую центральную районную больницу.

По факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоLənkəranda iki avtomobil toqquşub, xəsarət alanlar var

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