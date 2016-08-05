Пострадавшая в результате ДТП в Кюрдемире женщина скончалась - ОБНОВЛЕНО

Первая новость опубликована в 13:11

Кюрдемир. 5 августа. REPORT.AZ/ Одна из пострадавших в результате ДТП в Кюрдемирском районе скончалась.

Как сообщает ширванское бюро Report, в результате аварии были ранены жители Баку - водитель автомобиля марки "KİA" Али Акперов 1986 г.р., его супруга Лейла Салахова 1983 г.р., их сын Юнис Акперов 2016 г.р., отец Л.Салаховой Юнис Салахов 1938 г.р., водитель "ВАЗ-2107", житель кюрдемирского села Шильян Сафтар Мамедов 1964 г.р.

Все они получили тяжелые травмы и были доставлены в Кюрдемирскую центральную районную больницу.

Несмотря на усилия врачей, Л.Салахова скончалась.

По факту ведется расследование.

Отметим, что ДТП произошло сегодня в 12 часов на 205 км магистральной дороги Баку-Газах.