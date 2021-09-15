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ДТП в Кюрдамире: Водитель попытался сбежать с места аварии

ДТП в Кюрдамире: Водитель попытался сбежать с места аварии В Кюрдамирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал один человек
Происшествия
15 сентября 2021 г. 23:44
ДТП в Кюрдамире: Водитель попытался сбежать с места аварии

В Кюрдамирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал один человек.

Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, инцидент зафиксирован на участке дороги Баку-Газах, которая проходит через поселок Каррар.

Автомобиль марки "ГАЗель" сбил переходившего дорогу Гаджи Адиль оглы Абдуллаева, 1991 года рождения. Очевидцы аварии доставили пострадавшего в Кюрдамирскую районную центральную больницу.

Водитель "ГАЗели" пытался сбежать с места происшествия, но был пойман сотрудниками ДПС.

По факту ведется следствие.

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Версия на азербайджанском языке Kürdəmirdə piyadanı vurub qaçmaq istəyən sürücü saxlanılıb

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