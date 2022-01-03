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ДТП в Кюрдамире, пострадавшего доставили в столицу

ДТП в Кюрдамире, пострадавшего доставили в столицу В Кюрдамирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Происшествия
3 января 2022 г. 07:48
ДТП в Кюрдамире, пострадавшего доставили в столицу

В Кюрдамирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает верхне-ширванское бюро Report, инцидент зафиксирован на трассе Баку-Газах, проходящей через село Каррар.

Так, водитель автомобиля марки "Ford" потеряв управление за рулем, врезался в бетонное ограждение на обочине дороги.

В результате ДТП пострадал Гудрят Иманов, 1976 года рождения.

Раненый с различными телесными травмами был доставлен в районную центральную больницу, а затем из-за тяжелого состояния отправлен в одну из столичных клиник.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Kürdəmirdə yol qəzasında xəsarət alan sərnişin Bakıya gətirilib

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