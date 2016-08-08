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    ​ДТП в Хызы: погиб 1, ранено 5 человек

    В отделении полиции Хызинского района ведется расследование

    Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ В Хызы произошло ДТП, в результате которого погиб 1, ранено 5 человек.

    Об этом Report сообщили в министерстве внутренних дел Азербайджана.

    Отмечается, что 7 августа в 19 часов столкнулись автомобили марки "ВАЗ", за рулем которых находились жители села Шураабад Хызинского района Нариман Гулиев и Эльшан Нагизаде.

    В результате ДТП оба водителя, а также пассажир Н.Гулиева, его земляк Рашад Байрамов и 2 пассажира Э.Нагизаде были ранены. Пострадавшие  были доставлены  в больницу, однако Р. Байрамов скончался в медицинском учреждении.

    В отделении полиции Хызинского района ведется расследование. 

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