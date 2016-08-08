​ДТП в Хызы: погиб 1, ранено 5 человек

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ В Хызы произошло ДТП, в результате которого погиб 1, ранено 5 человек.

Об этом Report сообщили в министерстве внутренних дел Азербайджана.

Отмечается, что 7 августа в 19 часов столкнулись автомобили марки "ВАЗ", за рулем которых находились жители села Шураабад Хызинского района Нариман Гулиев и Эльшан Нагизаде.

В результате ДТП оба водителя, а также пассажир Н.Гулиева, его земляк Рашад Байрамов и 2 пассажира Э.Нагизаде были ранены. Пострадавшие были доставлены в больницу, однако Р. Байрамов скончался в медицинском учреждении.

В отделении полиции Хызинского района ведется расследование.