ДТП в Гяндже: есть погибший и раненые - ФОТО - ВИДЕО

В Гяндже произошло тяжелое ДТП, в результате которого погиб 1, ранены 3 человека.

Как сообщает западный центр Report, на территории поселка Ени Гянджа ехавший на большой скорости водитель автомобиля марки "Mazda" потерял за рулем управление и врезался в бетонный бордюр на обочине дороги.

В результате аварии погиб житель Шемкирского района Санан Сайяд оглу Гурбанов 1991 г.р., еще три человека помещены в больницу с травмами различной степени тяжести.

Одним из них является пассажир Фарид Расим оглу Алиев 1993 г.р. Имена двух остальных пострадавших пока неизвестны.

По факту ведется расследование.