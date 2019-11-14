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ДТП в Гяндже: есть погибший и раненые - ФОТО - ВИДЕО

ДТП в Гяндже: есть погибший и раненые

В Гяндже произошло тяжелое ДТП, в результате которого погиб 1, ранены 3 человека. 

Как сообщает западный центр Report, на территории поселка Ени Гянджа ехавший на большой скорости водитель автомобиля марки "Mazda" потерял за рулем управление и врезался в бетонный бордюр на обочине дороги. 

В результате аварии погиб житель Шемкирского района Санан Сайяд оглу Гурбанов 1991 г.р., еще три человека помещены в больницу с травмами различной степени тяжести. 

Одним из них является пассажир Фарид Расим оглу Алиев 1993 г.р. Имена двух остальных пострадавших пока неизвестны. 

По факту ведется расследование. 

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