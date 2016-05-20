ДТП в Гяндже: 1 человек погиб, 6 ранены

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ В городе Гянджа произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 1 человек, 6 человек получили травмы.

Как сообщает Report, автомобиль марки "ВАЗ-21063", за рулем которого находился житель города Сурадж Абдуллаев, потерял управление и врезался в стену.

В результате аварии водитель погиб, 6 пассажиров получили травмы различной тяжести. Раненые госпитализированы в больницу.

По факту начато расследование в Кяпязском районном управлении полиции.