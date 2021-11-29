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ДТП в Гейчае, погиб полицейский, другой – ранен

ДТП в Гейчае, погиб полицейский, другой – ранен В Гейчайском районе произошло тяжелое ДТП со смертельным исходом.
Происшествия
29 ноября 2021 г. 04:57
ДТП в Гейчае, погиб полицейский, другой – ранен

В Гейчайском районе произошло тяжелое ДТП со смертельным исходом.

Как передает верхнеширванское бюро Report, происшествие произошло на участке автомобильной дороги Баку-Шамахы-Евлах, которая проходит через территорию города Гейчай.

Житель района Мазахир Мирзалиев, находясь за рулем легкового автомобиля «Mercedes», потерял управление, съехал с дороги, врезался в дерево и перевернулся.

В результате происшествия М.Мирзалиев получил различные телесные ранения и доставлен в Гейчайскую районную центральную больницу, а его пассажир, полицейский Мурад Бабаев, скончался на месте происшествия.

М.Мирзалиев был сотрудником местного отдела полиции. Во время аварии сотрудники полиции не были при исполнении служебных обязанностей.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGöyçayda polislərin olduğu avtomobil qəzaya düşüb, ölən var

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