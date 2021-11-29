ДТП в Гейчае, погиб полицейский, другой – ранен

В Гейчайском районе произошло тяжелое ДТП со смертельным исходом.

В Гейчайском районе произошло тяжелое ДТП со смертельным исходом.

Как передает верхнеширванское бюро Report, происшествие произошло на участке автомобильной дороги Баку-Шамахы-Евлах, которая проходит через территорию города Гейчай.

Житель района Мазахир Мирзалиев, находясь за рулем легкового автомобиля «Mercedes», потерял управление, съехал с дороги, врезался в дерево и перевернулся.

В результате происшествия М.Мирзалиев получил различные телесные ранения и доставлен в Гейчайскую районную центральную больницу, а его пассажир, полицейский Мурад Бабаев, скончался на месте происшествия.

М.Мирзалиев был сотрудником местного отдела полиции. Во время аварии сотрудники полиции не были при исполнении служебных обязанностей.