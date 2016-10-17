В результате ДТП в Барде один человек погиб, несколько пострадали - ФОТО

Барда. 17 октября. REPORT.AZ/ В Барде произошло ДТП с летальным исходом.

Как сообщает карабахское бюро Report, авария произошла на проспекте Гейдара Алиева.

По информации, Ильгар Мамедов потерял управление автомобилем "Mercedes" и столкнулся с автомобилем "ВАЗ-2106", за рулем которого находился Мирджамал Махмудов.

В результате ДТП погиб пассажир "ВАЗ-2106" - 21-летний Кянан Фархад оглу Гасанзаде.

Получившие ранения водители обоих автомобилей госпитализированы в Бардинскую центральную районную больницу.

В медучреждении отметили, что состояние водителя "ВАЗ-2106" М.Махмудова тяжелое и его перевели в отделение реанимации.

По факту ДТП проводится расследование.