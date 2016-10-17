В результате ДТП в Барде один человек погиб, несколько пострадали - ФОТО

Барда. 17 октября. REPORT.AZ/ В Барде произошло ДТП с летальным исходом.
Как сообщает карабахское бюро Report, авария произошла на проспекте Гейдара Алиева.
По информации, Ильгар Мамедов потерял управление автомобилем "Mercedes" и столкнулся с автомобилем "ВАЗ-2106", за рулем которого находился Мирджамал Махмудов.
В результате ДТП погиб пассажир "ВАЗ-2106" - 21-летний Кянан Фархад оглу Гасанзаде.
Получившие ранения водители обоих автомобилей госпитализированы в Бардинскую центральную районную больницу.
В медучреждении отметили, что состояние водителя "ВАЗ-2106" М.Махмудова тяжелое и его перевели в отделение реанимации.
По факту ДТП проводится расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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