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    В результате ДТП в Барде один человек погиб, несколько пострадали - ФОТО

    По факту ДТП проводится расследование

    Барда. 17 октября. REPORT.AZ/ В Барде произошло ДТП с летальным исходом.

    Как сообщает карабахское бюро Report, авария произошла на проспекте Гейдара Алиева.

    По информации, Ильгар Мамедов потерял управление автомобилем "Mercedes" и столкнулся с автомобилем "ВАЗ-2106", за рулем которого находился Мирджамал Махмудов.

    В результате ДТП погиб пассажир "ВАЗ-2106" - 21-летний Кянан Фархад оглу Гасанзаде.

    Получившие ранения водители обоих автомобилей госпитализированы в Бардинскую центральную районную больницу.

    В медучреждении отметили, что состояние водителя "ВАЗ-2106" М.Махмудова тяжелое и его перевели в отделение реанимации.

    По факту ДТП проводится расследование.  

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